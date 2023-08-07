Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Забайкалье

В Приаргунском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Авария произошла 6 августа на выезде с автозаправочной станции. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2103 не предоставил преимущество в движении грузовику Hyundai. Машины столкнулись.

В результате ДТП водитель отечественной машины погиб. Обстоятельства устанавливаются.

В тот же день в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с трактором. Погибли ребенок и двое взрослых.