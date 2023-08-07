Реклама
Прямой эфир
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи
Наука и техника
Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Интернет и технологии
Почта Mail.ru запустила новый домен
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Мир
Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Общество
Мединский объяснил наличие в новых учебниках по истории главы про СВО
Мир
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Общество
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Забайкалье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приаргунском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Авария произошла 6 августа на выезде с автозаправочной станции. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2103 не предоставил преимущество в движении грузовику Hyundai. Машины столкнулись.

В результате ДТП водитель отечественной машины погиб. Обстоятельства устанавливаются.

В тот же день в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с трактором. Погибли ребенок и двое взрослых.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023