Называется, нашел

У людей, которые пользуются преимущественно наличными, с переменой сезона часто случается небольшой праздник в виде обнаружения в кармане случайно забытых там купюр. Радости подобного рода реже, но иногда настигают и любителей электронных платежей. Недавно, например, проводя ревизию счетов в банках, которыми давно не пользуюсь, обнаружила на одном почти 1,6 тыс. рублей. Не только не мелочь и приятно, но еще и очень вовремя, в том смысле, что до зарплаты еще тянуть и тянуть, а запас финансовой прочности иссяк.

Государственные финансы, безусловно, — сущность более сложная, чем бытовые, но в основе примерно те же принципы. Скажем, у вас сейчас образовался избыток денег, но на горизонте проступают смутные перспективы стабильности дохода, а обязательств много. Что вы сделаете? Правильно, попытаетесь за счет излишков снизить эти обязательства — или погасить часть досрочно, или заранее максимально пополнить счет, с которого списываются расходы.

На прошлой неделе ЦБ обратил внимание на то, что дефицит бюджетной системы (БС) в целом (включает регионы и внебюджетные фонды) в первом полугодии 2023-го оказался ниже дефицита федерального бюджета (ФБ) — 1,9 трлн против 2,6 трлн рублей. Это предполагает, отмечается в докладе по денежно-кредитной политике (ДКП), что на уровне региональных бюджетов и внебюджетных фондов сложился профицит 0,6 трлн рублей.

Но это, понятное дело, не потому что регионы и внебюджетные фонды молодцы, а Минфин — не совсем. Просто за счет прошлогодних трансфертов из ФБ, например, Социальный фонд смог закончить 2022-й с профицитом в 1,1 трлн рублей (данные Счетной палаты). Проще говоря, в 2022-м из федерального бюджета Соцфонд получил с запасом.

Аналогичная картина сложилась и с субъектами РФ. Региональные бюджеты завершили 2022 год с рекордными остатками средств на счетах — 2,3 трлн рублей, следует из обзора агентства «Эксперт РА». Как подчеркивается в документе, подобная ситуация стала возможной за счет помощи из ФБ во время пандемии (как через трансферты, так и послабления по обслуживанию долгов и размещению свободных средств), а также из-за увеличения налоговых поступлений в течение двух лет. То есть федеральный центр заранее подпитал и Соцфонд, и регионы, которые, кстати, по прогнозу «Эксперт РА» в этом году «проедят» порядка 900 млрд рублей из заначки. Но ведь есть из чего, замечу.

Для себя из этих наблюдений Центробанк сделал вывод, что для понимания эффектов бюджетной политики значение имеет исполнение бюджетной системы в целом. Минфин, правда, напомнил о том, что, согласно Бюджетному кодексу, действует принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования между бюджетами БС.

Однако с учетом обоюдной зависимости и правила двух или нескольких стаканов, между которыми распределяется жидкость, сложившаяся ситуация не может не отразиться и на федеральном бюджете. Напрашивается вопрос: реально ли, что подпитка регионов и соцфондов авансом приведет к тому, что и ФБ окажется в дефиците меньшем, чем прогнозируется?

В теории это вполне возможно. Ведь, что логично, сначала расходуется заначка, а уже потом дефицит пополняется из внешнего источника. Если говорить просто, вполне вероятно, в этом году может понадобиться меньше средств для трансферта из ФБ в бюджеты регионов и фондов. Конечно, если не будет объявлено о новых масштабных мерах соцполитики, на которые был богат прошлый год (кстати, именно это и стало в значительной степени причиной трансферта с запасом).

Есть и еще несколько факторов, которые могут поддержать бюджет. Во-первых, ослабление нашей национальной валюты, поскольку способствует увеличению доходов в рублях. Правда, это увеличивает инфляционные риски, но сам факт.

Во-вторых, начавшийся в конце июля рост цен на нефть после нескольких месяцев снижения. В-третьих, дополнительные поступления от налога на сверхприбыль. И хотя закон устанавливает, что средства должны быть уплачены до конца января 2024 года, власти рассчитывают получить деньги уже к декабрю. Ведь в этом случае компании смогут снизить выплату в два раза и наверняка захотят воспользоваться этой опцией. Но даже с учетом скидки государство рассчитывает получить в казну дополнительно порядка 300 млрд рублей.

Изначально дефицит планировался на уровне 2,9 трлн. По первому полугодию, напомню, он составил 2,6 трлн. Но это величина переменная. Так, в мае этот показатель был существенно выше — 3,4 трлн рублей. То есть за июнь за счет роста доходов, прежде всего ненефтегазовых, а также поступления дивидендов от «Сбера» дефицит ФБ в годовом выражении удалось снизить. Почему же не продолжить позитивную тенденцию?

По последнему озвученному главой Минфина Антоном Силуановым прогнозу, дефицит федерального бюджета может составить 2–2,5% ВВП. Простые расчеты (прогноз ВВП на этот год — порядка 150 трлн рублей) показывают, что по итогам 2023-го дефицит может составить 3–3,75 трлн рублей. Много? Да. Но не забываем о том, что в целом бюджетная система более устойчива. И это уже плюс. Этот год, увы, оказался сложнее предыдущего. Но, согласитесь, как хорошо, что в прошлом сезоне в «куртку» Минфин положил лишний триллион. Так он сейчас пригодился.

Кроме того, у Минфина есть потенциал для наращивания госдолга до безопасного, как считают в ведомстве, уровня (20% ВВП) в объеме примерно 7 трлн рублей. То есть почти двойной запас на покрытие бюджета. Так что в принципе дефицит может быть и выше прогноза, но лучше, конечно, не надо.

Автор — журналист

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