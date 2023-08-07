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Почта Mail.ru запустила новый домен

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Mail.ru.

Регистрация будет доступна пользователям с этого же дня. При переходе на новое доменное имя сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru.

По завершении регистрации пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта.

После переноса архива сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. Сервис «Сборщик писем» поможет не потерять переписки, а также настроить получение писем с другого ящика.

«Помимо получения нового домена пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным», — объяснил запуск нового домена руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru» Артем Матюшков.

Пользователи смогут хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунты на новом доменном имени, кроме стандартной квоты на 8 Гб, смогут получить в подарок 128 Гб хранилища «Облако Mail.ru» и пользоваться сервисами один месяц без рекламы.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания иной новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или запущенный в 2020 году internet.ru.

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20 января стало известно, что ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» выросла до 51 млн человек.

Ежемесячная аудитория облачного хранилища «Облако Mail.ru» в России по итогам 2022 года выросла до 23 млн человек (+ 57% относительно 2021 года), а ежедневная достигла отметки в 2,5 млн, показав рост на 90%, что является самым большим показателем роста в категории.

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