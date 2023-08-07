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Больше 20 самокатчиков оштрафовали в Твери за неделю

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За минувшую неделю сотрудники ГИБДД оштрафовали 21 водителя средств индивидуальной мобильности в Твери. С владельцами транспортных средств проведены профилактические беседы.

Рейды проводились в городе с 31 июля по 6 августа. Инспекторы отметили, что среди частых нарушений — пересечение проезжей части по «зебре». Кроме того, выявлены случаи, когда на одном электросамокате катались двое, что запрещено. Также владельцы средств индивидуальной мобильности ездили по проезжей части, несмотря на наличие тротуара. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Водителям грозят штрафы до 800 рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это на 181,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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