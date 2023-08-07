Два моста отремонтируют в Липецкой области за 143,5 млн рублей

В Липецкой области объявили поиск подрядчиков для ремонта двух мостов в Задонском районе. Максимальная стоимость двух контрактов составляет 143,5 млн рублей.

На реконструкцию моста через ручей на дороге Хмелинец – Студеновка власти готовы направить до 66 млн рублей. Стоимость работ на переправе через реку Снова по дороге Ольшанец – Сцепное оценивают в 77,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Абирег». Выполнить ремонт требуется до конца 2024 года. Итоги торгов будут подведены 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Тюмени власти намерены построить новый мост через реку Туру. Объект прописан в генплане города, который разработан до 2040 года. Предполагается, что переправу возведут в районе улиц Береговой и Сургутской.