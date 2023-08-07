Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей

Рубль по итогам торгов понедельника, 7 августа, укрепился к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.

Так, к 19:00 — времени закрытия торгов, — средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по итогу дня снизился на 0,41 рубля и остановился на отметке 95,28 рублей.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов «завтра» к этому времени опустился на 0,09 рубля и остановился на отметке 13,24, а евро — на 0,31 рубли и составил 105,3 рубля на момент закрытия.

Ранее в этот день курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. По данным сайта Московской биржи на 17:53, американская валюта опустилась до 95,5 рубля.

Также в этот день заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко заявил, что доллар в ближайшее время вряд ли достигнет 100 рублей. По его прогнозу, на этой неделе доллар может находиться в диапазоне 95–96 рублей.