Больше 50 пожаров произошло в Оренбуржье из-за детских шалостей

В Оренбургской области с начала 2023 года произошло 54 пожара из-за детских шалостей. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на МЧС региона.

По данным ведомства, число пострадавших детей возросло в два раза. Количество пожаров увеличилось в 2,9 раза.

В регионе действует особый противопожарный режим. Жителям Оренбуржья запрещено сжигать сухую траву и мусор, использовать открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, разводить костры в металлических емкостях. Также не рекомендуется оставлять на балконах или солнечных участках стеклянные или пластиковые бутылки с водой.

В Приморском крае на прошлой неделе возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли две женщины. Огонь охватил помещение в общежитии в городе Спасске-Дальнем. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.