Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Мир
Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Общество
Мединский объяснил наличие в новых учебниках по истории главы про СВО
Мир
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Общество
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Общество
Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев
Общество
Массовое захоронение времен ВОВ найдено в Ленинградской области
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Посольство РФ не имеет информации о возбуждении дела против россиянина в Чехии
Общество
Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к 1 сентября 2024 года

Десятилетняя девочка утонула в Калужской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки. Она утонула, не справившись с течением.

Трагедия произошла вечером 6 августа в поселке Товарково. По данным следствия, двое взрослых и трое детей пришли к реке, где не было оборудовано место для купания. Дети пошли купаться, их начало уносить течением. Спасти удалось только двоих несовершеннолетних, пишет газета «Весть».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

В Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение своей возлюбленной. Молодая пара прыгала с пирса в воду на городском пляже в нетрезвом состоянии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023