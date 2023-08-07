Десятилетняя девочка утонула в Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки. Она утонула, не справившись с течением.

Трагедия произошла вечером 6 августа в поселке Товарково. По данным следствия, двое взрослых и трое детей пришли к реке, где не было оборудовано место для купания. Дети пошли купаться, их начало уносить течением. Спасти удалось только двоих несовершеннолетних, пишет газета «Весть».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

В Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение своей возлюбленной. Молодая пара прыгала с пирса в воду на городском пляже в нетрезвом состоянии.