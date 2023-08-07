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Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

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Фото: КБХА/kbkha.ru
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В возрасте 47 лет умер директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики», разработавшего первый в РФ метановый ракетный двигатель, Сергей Ковалев. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в понедельник, 7 августа.

«Ушел из жизни директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как отметили в «Роскосмосе», под руководством Ковалева на предприятии был выполнен большой объем работ «по перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским темам создания новых ракетных двигателей». В частности, была начата огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени «Союза-5», а также сборка первого экземпляра такого двигателя для многоразовых средств выведения и многое другое.

Ковалев был награжден знаком «Роскосмоса» «За обеспечение космических стартов», медалью Минобороны РФ «За трудовую доблесть» и отмечен благодарностью президента России Владимира Путина.

Акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» в Воронеже — один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

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В начале июня Ковалев сообщил, что первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ» появится в конце 2023 года. Тогда он отметил, что это новая разработка его предприятия, принципиально новый двигатель тягой 100 т.

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