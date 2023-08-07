Аналитик объяснил причины падения импорта США из КНР и рассказал о последствиях

Снижение импорта из КНР в США в первую очередь серьезно бьет по китайской экономике, отметил аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. Как он рассказал «Известиям» 7 августа, экономика Китая традиционно была ориентирована на экспорт.

«Так как Китай в вопросе экспорта зависит от других стран, а внутреннее потребление в стране не растет в соответствии с ожиданиями, у Поднебесной остается мало рычагов для управления ростом своей экономики — с учетом того, что китайские власти не желают наращивать долг для восстановления после снятия карантинов, даже официальная цель в 5% роста ВВП в 2023 году, считающаяся очень слабым результатом, может быть труднодостижима, что создает сомнения в способности КНР устойчиво расти высокими темпами в будущем, из-за чего ранее сделанные прогнозы о превращении КНР в первую экономику мира могут вовсе не сбыться», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что импорт США именно китайских товаров падает намного быстрее импорта товаров остального мира — это указывает на то, что основную роль в снижении торговли между странами играют тарифные ограничения.

«Около 66% общего объема экспорта Китая в США обременены тарифными ограничениями разной тяжести, а средняя ставка пошлины на экспортируемые в США китайские товары составляет более 19%. Основное снижение китайского экспорта в США пришлось на товары, на которые наложены самые сильные пошлины в размере 25% — в эту категорию попадают отдельное IT-оборудование и электроника, автомобильные запчасти и полупроводники», — уточнил Лукьянчиков.

По его словам, дополнительный фактор снижения китайского экспорта в США — вывод производств из КНР. Так, для снижения рисков производители, работающие на американских заказчиков, переносят свои мощности в Юго-Восточную и Южную Азию, поэтому даже если финальные товары были произведены китайским производителем, но не на китайской территории, то официально они не будут считаться экспортом КНР, пояснил аналитик.

Дальнейшая динамика китайского импорта в Соединенные Штаты Америки отчасти будет зависеть от экономической ситуации в США, считает эксперт. При этом он подчеркнул, что решающее значение продолжат оказывать политические разногласия между странами, которые выражаются в том числе в виде обоюдных тарифных ограничений.

«Пока напряженность в вопросах экономики между КНР и США только нарастает — к концу августа администрация президента США планирует подготовить законопроект по ограничению инвестиций в высокотехнологичный сектор Китая. Однако примерно в то же самое время Китай планирует посетить один из главных акторов в теме торговых ограничений на китайский экспорт — министр торговли США Джина Раймондо — поэтому небольшой шанс на возобновление диалога по смягчению тарифов всё-таки существует», — заключил Лукьянчиков.

Накануне The Washington Post написала, что американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В публикации отмечается, что отношения между странами остаются напряженными, на фоне этого компании в США стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок.