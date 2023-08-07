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Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли в лобовом ДТП в Крыму

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В Красногвардейском районе Крыма в результате лобового столкновения легковушек погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом республиканское МВД сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 7 августа в 13:40 на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительной информации, недалеко от села Полтавка 59-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2107.

В результате столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу, пишет ИА «Крыминформ».

По факту смертельного ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Этим же днем в Краснодарском крае столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб 15-летний школьник, двое детей были госпитализированы.

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