Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли в лобовом ДТП в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма в результате лобового столкновения легковушек погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом республиканское МВД сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 7 августа в 13:40 на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительной информации, недалеко от села Полтавка 59-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2107.

В результате столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу, пишет ИА «Крыминформ».

По факту смертельного ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Этим же днем в Краснодарском крае столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб 15-летний школьник, двое детей были госпитализированы.