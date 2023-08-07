Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли в лобовом ДТП в Крыму
В Красногвардейском районе Крыма в результате лобового столкновения легковушек погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом республиканское МВД сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла 7 августа в 13:40 на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительной информации, недалеко от села Полтавка 59-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2107.
В результате столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу, пишет ИА «Крыминформ».
По факту смертельного ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.
Этим же днем в Краснодарском крае столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб 15-летний школьник, двое детей были госпитализированы.