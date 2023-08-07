Джонсон рассказал о подготовке к бою с Петровским

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал «Известиям» 7 августа, что тщательно готовится к поединку с россиянином Марком Петровским.

По словам спортсмена, он проводит тщательную «домашнюю работу». Также боксер подчеркнул, что ему необязательно много знать, так как о процессе подготовки всё знает его тренер Сергей Кубышев.

«Это работа моего тренера Серджио — знать всё, подготовить меня. И он знает, как подготовить меня», — отметил боксер.

Американец отметил, что его тренер изучает технику Петровского и готовит подопечного «правильным образом».

В программу спортсмена внесены небольшие изменения, добавил он.

«Мы делаем всё. Мы не прекращали тренироваться после последнего выставочного боя. И даже до этого я тренировался. Так что сейчас мы еще дополнили уже имеющуюся программу», — указал Джонсон.

По его словам, к бою с Петровским он уже готов. Проблема в том, что у него «еще есть время».

Накануне, 6 августа, чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в беседе с «Известиями» оценил боксерские навыки российского спортсмена в преддверии его поединка с Джонсоном. По его словам, Петровский набирает обороты в профессиональном боксе, поскольку делает тщательную и качественную работу над ошибками.

4 августа Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою надо отнестись серьезней.

Бой состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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