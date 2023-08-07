Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Мир
Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Общество
Мединский объяснил наличие в новых учебниках по истории главы про СВО
Мир
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Общество
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Общество
Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев
Общество
Массовое захоронение времен ВОВ найдено в Ленинградской области
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Посольство РФ не имеет информации о возбуждении дела против россиянина в Чехии
Общество
Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к 1 сентября 2024 года
Сюжет:

Джонсон рассказал о подготовке к бою с Петровским

Боксер из США Джонсон рассказал, как готовится к бою с россиянином Петровским
0
Фото: Global Look Press/Christian Schroedter via www.ima
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал «Известиям» 7 августа, что тщательно готовится к поединку с россиянином Марком Петровским.

По словам спортсмена, он проводит тщательную «домашнюю работу». Также боксер подчеркнул, что ему необязательно много знать, так как о процессе подготовки всё знает его тренер Сергей Кубышев.

«Это работа моего тренера Серджио — знать всё, подготовить меня. И он знает, как подготовить меня», — отметил боксер.

Американец отметил, что его тренер изучает технику Петровского и готовит подопечного «правильным образом».

В программу спортсмена внесены небольшие изменения, добавил он.

«Мы делаем всё. Мы не прекращали тренироваться после последнего выставочного боя. И даже до этого я тренировался. Так что сейчас мы еще дополнили уже имеющуюся программу», — указал Джонсон.

По его словам, к бою с Петровским он уже готов. Проблема в том, что у него «еще есть время».

Накануне, 6 августа, чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в беседе с «Известиями» оценил боксерские навыки российского спортсмена в преддверии его поединка с Джонсоном. По его словам, Петровский набирает обороты в профессиональном боксе, поскольку делает тщательную и качественную работу над ошибками.

4 августа Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою надо отнестись серьезней.

Бой состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023