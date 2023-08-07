Два человека пострадали при столкновении легковушек в Крыму

В Сакском районе Крыма в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МВД по республике.

Авария произошла утром 7 августа на автодороге Симферополь – Евпатория в районе села Прибрежное. Предварительно установлено, что 71-летний водитель Suzuki при перестроении не уступил дорогу Mercedes, двигавшемуся в попутном направлении.

В результате столкновения пострадал водитель Suzuki и 62-летняя пассажирка Mercedes. Информация об их состоянии не приводится.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.