Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Москве

Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на севере Москвы. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, причиной взрыва стал перегрев баллона на солнце.

По словам источника, один из пострадавших погиб, однако официально эта информация пока не подтверждается.

Инцидент произошел на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. В результате взрыва один рабочий погиб и еще один пострадал, сказал собеседник.

На месте работают экстренные службы. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее, 2 августа, стало известно, что в поселке Нежинский Ставропольского края 40-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона автомобиля. Уточнялось, что в результате взрыва были разрушены четыре гаража кооператива.