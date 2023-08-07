Мастер железной дороги ожидает суда за сход 15 вагонов с рельсов в Приамурье

В Амурской области завершено расследование уголовного дела о сходе 15 вагонов с рельсов на перегоне Сгибеево – Большая Омутная. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК.

Фигурантом по делу проходит 49-летний житель Сковородинского района, ранее работавший мастером линейного участка. Его обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба»), пишет ИА PriamurMedia.

Сход вагонов произошел 29 июня 2022 года. Следствие полагает, что мастер допустил эксплуатацию пути и транспорта, «не приняв мер по установлению фактической температуры закрепления рельсовой плети и разрядке температурных напряжений бесстыкового пути, что повлекло нарушение геометрии рельсовой колеи».

Ущерб от схода 15 вагонов с рельсов составил более 9 млн рублей. Свою вину рабочий признал в полном объеме, уточняет Амурская Служба Новостей.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция вменяемой мужчине статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.