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Посольство РФ не имеет информации о возбуждении дела против россиянина в Чехии
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Посольство РФ не имеет информации о возбуждении дела против россиянина в Чехии

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Фото: TASS/EPA/Martin Divisek
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Российское посольство в Чехии не располагает информацией насчет возбуждения уголовного дела против гражданина России по обвинению в нарушении санкций Евросоюза.

«Мы официальной информацией на этот счет пока не располагаем», — сказали «Известиям» в диппредставительстве.

Ранее в этот день Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, сообщил, что российский гражданин (имя не называется) в 2015 году участвовал в переводе денежных средств, принадлежавших бизнесмену из России (имя также не называется), который был включен в санкционный список Евросоюза в связи с присоединением Крыма к РФ. Эти деньги, как утверждается, были использованы и на территории Чехии.

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Ограничения против Крыма и жителей полуострова были приняты Евросоюзом в июне 2014 года. Данные санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать контакты с крымскими предприятиями, запрещают авиакомпаниям летать в Крым, а самолетам — заходить в порты, вводят полную торговую блокаду полуострова, а также запрещают странам ЕС давать визы жителям Крыма, которые получили российские паспорта.

Санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку ЕС еще в 2014 году определил, что эти рестрикции остаются в силе, пока полуостров будет в составе России.

Помимо данных ограничений действует черный список физических и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Он продлевается ежегодно в марте на шесть месяцев. Также существуют секторальные экономические санкции против ряда российских госкомпаний оборонного и нефтяного сектора, а также пяти ведущих российских банков, которые продлеваются в июле и январе.

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