Реклама
Прямой эфир
Экономика
ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Происшествия
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Авто
Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода
Сюжет:

Американский боксер Джонсон назвал Дацика очень крутым мужиком

Кевин Джонсон признался, что восхищен российским бойцом Дациком
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что восхищен бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Своим отношением к российскому спортсмену он поделился с «Известиями» в понедельник, 7 августа.

По словам американца, Дацик, победу над которым он одержал в поединке 1 апреля, удивил его своей разносторонностью.

«Он всё время разный. Больше, чем любой из боксеров, с которыми я когда-либо дрался. Потому что он жесткий. А когда ты дерешься с жестким, жесткий никогда не уходит. Боксеры уходят. Жесткие никогда не уходят», — сказал Джонсон.

Он добавил, что «у русских другой тип сильного человека» и ранее он с таким не сталкивался.

«У них другой тип крови. Я был на ринге со всеми, и это просто разные вещи. Он такой чертовски крепкий. Его лицо должно было распухнуть. Из его рта должна была течь кровь. Но он не распух. Он просто крутой парень, очень крутой мужик», — отметил боксер.

Несмотря на то, что Джонсон провел на профессиональном ринге около шестидесяти боев, он отметил, что в поединке с Дациком получил новый опыт.

«Это была отличная возможность получить новый опыт. Когда думаешь, что уже побывал со всеми людьми в мире, а выходит, что нет», – сказал спортсмен.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится бой Джонсона с россиянином Марком Петровским. Главным поединком вечера станет встреча Дацика и британца Оли Томпсона.

Приобрести билеты можно по этой ссылке.

Джонсон не бэйби: из-за чего Дацик проиграл бой американцу
Гость из США провел классный бой и попросил гражданство России, Шульский одолел бразильца Сузарта

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил на ринг чаще, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023