Американский боксер Джонсон назвал Дацика очень крутым мужиком

Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что восхищен бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Своим отношением к российскому спортсмену он поделился с «Известиями» в понедельник, 7 августа.

По словам американца, Дацик, победу над которым он одержал в поединке 1 апреля, удивил его своей разносторонностью.

«Он всё время разный. Больше, чем любой из боксеров, с которыми я когда-либо дрался. Потому что он жесткий. А когда ты дерешься с жестким, жесткий никогда не уходит. Боксеры уходят. Жесткие никогда не уходят», — сказал Джонсон.

Он добавил, что «у русских другой тип сильного человека» и ранее он с таким не сталкивался.

«У них другой тип крови. Я был на ринге со всеми, и это просто разные вещи. Он такой чертовски крепкий. Его лицо должно было распухнуть. Из его рта должна была течь кровь. Но он не распух. Он просто крутой парень, очень крутой мужик», — отметил боксер.

Несмотря на то, что Джонсон провел на профессиональном ринге около шестидесяти боев, он отметил, что в поединке с Дациком получил новый опыт.

«Это была отличная возможность получить новый опыт. Когда думаешь, что уже побывал со всеми людьми в мире, а выходит, что нет», – сказал спортсмен.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится бой Джонсона с россиянином Марком Петровским. Главным поединком вечера станет встреча Дацика и британца Оли Томпсона.

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4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил на ринг чаще, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.