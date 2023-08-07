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«Известия» показали последствия удара ВСУ по Днепрорудному

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Днепрорудному в Запорожской области 7 августа показал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Вот место прилета ракеты. Взрывная волна была такой силы, что окна выбило во всех близлежащих домах. Сгорела одна машина, еще две сильно пострадали», — сообщает корреспондент.

По словам местной жительницы Валентины Радченко, после прилета снаряда один из автомобилей оказался охвачен огнем. Рядом с машиной лежал пострадавший. Она отметила, что в Днепрорудном нет военных объектов.

«Все стреляется, бахает. Машина взрывается. Человек умер. Переживаем, потому что ни за что», — рассказала горожанка.

В результате обстрела ранены шесть мирных жителей. Пострадавших госпитализировали, позже один из них скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.

По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Глава военно-гражданской администрации Днепрорудного Николай Пастушенко утверждает, что ВСУ пытаются запугать население. По его словам, Киеву не дает покоя, что на освобожденных территориях выстраивается нормальная жизнь.

Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствия обстрела боевиками Ясиноватского района в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155-мм. Один из снарядов прилетел в жилой дом, произошло возгорание. Пожарные ликвидировали огонь. Сведения о пострадавших и других разрушениях уточняются.

До этого, 5 августа, под обстрел украинских боевиков попали Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами. Кроме того, произошел пожар в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м, позднее его ликвидировали.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

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