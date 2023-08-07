ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел

Госдума в сентябре может принять в I чтении правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс (НК), которым предлагается ввести льготное налогообложение для производителей детской мебели, автокресел, пеленок и ряда других товаров. Как сообщили «Известиям» 7 августа в комитете по бюджету ГД, документ уже стоит в плане рассмотрения нижней палаты и получил положительное заключение правового управления.

«Проектом федерального закона вносятся изменения в статью 164 части второй НК России, расширяющие перечень товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%. Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении.

Само правительство объясняет необходимость принятия законопроекта поддержкой и повышением конкурентоспособности производителей товаров для детей.

«Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В России появится ГОСТ на игрушки. Как узнали «Известия», профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию стандарта — речь идет о терминах и определениях для детских изделий. Документ делит игрушки на 48 типов. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и др. Кроме того, продукцию делят по таким группам, как вид деятельности, воспитательное назначение, по виду применяемого сырья и так далее. Всего — более 20 категорий.