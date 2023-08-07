Водоснабжение ограничат в Феодосии на два дня из-за переустройства сетей

В городском округе Феодосия, Коктебеле и Судаке (Крым) в связи с переустройством сетей при капремонте дороги на два дня частично ограничат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минЖКХ.

Работы на магистральных водоводах пройдут в период с 8 утра 8 августа до 6 утра 10 августа. Подачу воды в эти дни ограничат в массиве «Степной», селах Насыпное, Подгорное, Южное, Наниково, поселках городского типа Коктебель и Орджоникидзе.

Как уточняет ИА «Крыминформ», жители Феодосии и Судака из -за снижения давления в системе могут столкнуться с частичным или полным отключением воды. В Орджоникидзе централизованное водоснабжение будет включено с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Для жителей будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами.