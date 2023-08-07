Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве

Легковой автомобиль загорелся днем в понедельник, 7 августа, в Волоколамском тоннеле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

Из-за пожара затруднено движение транспорта в районе инцидента. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути движения.

Ранее, 5 августа, в центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini. Автомобиль выгорел полностью. Предварительно установлено, что машина была арендована.