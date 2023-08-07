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Врач призвала пожилых людей не принимать БАДы для замедления старения

Врач Рунихина: ЗОЖ обладает более высокой эффективностью, чем употребление БАДов
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Фото: Global Look Press/Hans Wiedl
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Биологические активные добавки (БАД) и другие не подтвержденные лекарства для замедления старения уступают по эффективности здоровому образу жизни и не рекомендуются к употреблению пенсионерам без назначения специалистом. Об этом в понедельник, 7 августа, интервью ТАСС сообщила главный внештатный специалист гериатр столичного Департамента здравоохранения Надежда Рунихина.

«Есть такое понятие, как геропротекторы. Это такие вещества, молекулы, которые могут показать те или иные возможности, повлиять на скорость старения. Но ни один из этих препаратов, которые проходят сейчас тестирования, не рекомендован для применения в реальной клинической практике», — пояснила Рунихина.

По словам врача, существует ряд стратегий, способствующих сохранению когнитивных способностей на более высоком уровне в пожилом возрасте. Так, отказ от курения, контроль артериального давления и холестерина и прием антикоагулянтов по показаниям предотвращает развитие деменции на фоне сосудистых заболеваний.

Эксперт добавила, что нарушение когнитивных способностей в преклонном возрасте также предупреждают правильная стоматологическая помощь, крепкий сон, контроль за стрессом, употребления фруктов и овощей и отсутствие переедания.

Кроме того, пожилым людям важно следить за состоянием щитовидной железы, поскольку ее функции часто ослабевают с возрастом.

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Ранее в этот день кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы рассказала, что изменение образа жизни может нормализовать артериальное давление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалиста, эффективность лекарственных препаратов, корректирующих давление, повышают регулярная физическая активность, правильное питание и здоровый режим сна.

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