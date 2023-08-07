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Волонтеры доставили гуманитарную помощь медикам в зону СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтеры передали работающим в зоне спецоперации врачам лекарства и медикаменты для полевых госпиталей. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Как рассказал гендиректор фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный, за гуманитарной помощью прибыло уже более 30 подразделений и каждое из них выбирает необходимое.

«Честно, по-моему, нужно всё, потому что приезжают и показывают список. Обычно это обезбол, от аллергии, антивирусные», — уточнил Обозный.

Медицинские работники, в свою очередь, поблагодарили волонтеров за предоставленную гуманитарную помощь. Легионер, автор Telegram-канала «Военный корреспондент», назвал волонтерскую помощь неоценимой и бесценной.

«Без этой помощи мы бы не справились. Очень много жизней спасено благодаря волонтерам, очень много продвинулись благодаря волонтерам <...>, за что им низкий поклон и огромная благодарность», — подчеркнул он.

Между тем фельдшер Николай рассказал, что врачи ищут подходящие медикаменты для российских бойцов.

«Нужно что-то противовоспалительное, противоожоговое, по индивидуальным перевязочным пакетам. У нас есть, конечно, список, афишировать его не будем», — отметил он.

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Ранее, 9 июля, волонтеры движения «Народный фронт» передали лодки и моторы российским бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. На приобретение лодок и моторов для российских военнослужащих жители страны собрали свыше 88 млн рублей менее чем за двое суток.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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