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Доля продающихся квартир с отделкой сократилась в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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За пять лет на первичном рынке Новомосковского административного округа (НАО) доля продающихся квартир с предчистовой отделкой увеличилась на 7,1%, до 15,6%, а лотов без отделки — сократилась на 9,2% и составила 42%, в то же время доля жилья с отделкой уменьшилась с 40,3% до 22,2%. Это следует из данных департамента аналитики компании «Бон Тон», с которыми ознакомились «Известия» 7 августа.

В Троицком административном округе (ТАО) большая часть предложения представлена без отделки — 95,2%, добавили в компании.

По информации экспертов, на первичном рынке Троицкого и Новомосковского административных округов экспонируется 942,4 тыс. кв. м, 20 тыс. лотов в 37 проектах.

«На смену квартирам с отделкой приходит отделка с допопциями (кухня, мебельные сеты). Это заметный тренд на рынке массового сегмента, который активно поддерживают крупные застройщики, поскольку позволяет приобрести квартиру практически полностью готовую к проживанию, а также включить полную стоимость в ипотеку», — отметила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Как уточнили аналитики, средневзвешенная цена квадратного метра первичного рынка в НАО составляет 233,1 тыс. рублей при средней стоимости квартиры в 10,9 млн рублей, в ТАО — 126,9 тыс. рублей при цене лота 8,2 млн рублей.

Ранее в этот день в компании «Метриум» рассказали, что в августе застройщики в Москве стали чаще предлагать покупателям квартиры в готовых домах. Число такого продающегося жилья выросло на 35% с начала года.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
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В июле участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что средняя стоимость квадратных метров новостроек по РФ упала впервые с лета 2022 года. Так, по словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена квадратного метра в новых домах снизилась на 0,5%.

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