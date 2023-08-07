Дело возбудили после ДТП с микроавтобусом на Кубани

Уголовное дело возбудили после ДТП с перевозившим детскую футбольную команду микроавтобусом в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Об этом 7 августа сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратура региона.

«По факту произошедшего ДТП следственными органам СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — отметил надзорный орган.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП.

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вблизи хутора Красная Поляна днем в понедельник. Подростки ехали из станицы Каневской в Краснодар для участия в футбольной игре. Один 15-летний школьник погиб, двое детей были госпитализированы.

По данным краевого главка МВД, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.