Реклама
Прямой эфир
Экономика
ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Происшествия
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Авто
Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода

Жительница Москвы погибла от удара молнии в Свердловской области

0
Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области женщину убило молнией во время прогулки с сестрой. Заявление об этом поступило в дежурную часть полиции города Лесной от фельдшера скорой помощи 5 августа. Об этом изданию «АиФ Урал» сообщили в управлении МВД по региону.

Погибшей оказалась 30-летняя уроженка Нижней Туры. В последние годы женщина проживала в Москве и приехала навестить родных в город Лесной. Она прогуливалась с сестрой по «тропе здоровья» в лесопарковой зоне, когда внезапно начался сильный ливень с грозой. Молния ударила в дерево, под которым они спрятались. От удара сестра погибшей также потеряла сознание, но осталась жива, медицинская помощь ей не потребовалась.

Следственный отдел по городу Лесной организовал проверку, произведен осмотр места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы следственного управления СК по Свердловской области.

Ранее, 7 июля, в подмосковной Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди, пострадавших при этом не было.

Правила безопасности не рекомендуют прятаться во время ливня под отдельно стоящими деревьями, так как молнии чаще всего попадают именно в них.

«Перед началом грозы рекомендуется искать укрытия в лесу среди невысоких деревьев, либо в углублении», — советуют в МЧС России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023