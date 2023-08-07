Жительница Москвы погибла от удара молнии в Свердловской области

В Свердловской области женщину убило молнией во время прогулки с сестрой. Заявление об этом поступило в дежурную часть полиции города Лесной от фельдшера скорой помощи 5 августа. Об этом изданию «АиФ Урал» сообщили в управлении МВД по региону.

Погибшей оказалась 30-летняя уроженка Нижней Туры. В последние годы женщина проживала в Москве и приехала навестить родных в город Лесной. Она прогуливалась с сестрой по «тропе здоровья» в лесопарковой зоне, когда внезапно начался сильный ливень с грозой. Молния ударила в дерево, под которым они спрятались. От удара сестра погибшей также потеряла сознание, но осталась жива, медицинская помощь ей не потребовалась.

Следственный отдел по городу Лесной организовал проверку, произведен осмотр места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы следственного управления СК по Свердловской области.

Ранее, 7 июля, в подмосковной Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди, пострадавших при этом не было.

Правила безопасности не рекомендуют прятаться во время ливня под отдельно стоящими деревьями, так как молнии чаще всего попадают именно в них.

«Перед началом грозы рекомендуется искать укрытия в лесу среди невысоких деревьев, либо в углублении», — советуют в МЧС России.