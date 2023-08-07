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Пленный боевик рассказал об отказах обученных в Британии военных ВСУ идти в атаку

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку в Великобритании, в боевых условиях проявили плохую подготовку и отказываются участвовать в контрнаступлении. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказал пленный украинский военный Юрий Романюк.

По его словам, обычных мобилизованных украинцев обучают стрельбе «буквально на палках» и на ружьях для игры в лазертаг. Что касается «британцев», как называют прошедших обучение в Великобритании боевиков, то их обучали пользоваться реальным оружием.

Пленный рассказал о бое, из которого из-за плохой подготовки из шести человек вернулось только трое. Увидев это «британцы» начали просто игнорировать приказы командиров выходить на передовую.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: «Нет, мы не пойдем», — рассказал Романюк в беседе с «РИА Новости».

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В этот же день Минобороны опубликовало кадры беседы с пленными боевиками ВСУ, которые рассказали, что мобилизованных после короткой бесполезной подготовки сразу отправляют на передовую. Из-за этого многие отказываются идти на линию соприкосновения, в результате командиры всё чаще стали делать это обманом.

Также в понедельник один из пленных украинских военных сообщил, что командование ВСУ не дает солдатам никакой информации о контрнаступлении, поэтому боевики действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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