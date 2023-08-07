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Подсветку зданий запустили в тестовом режиме в центре Орла

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В Орле в тестовом режиме заработала подсветка зданий, расположенных на центральных улицах города. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на портал Орловской области.

Речь идет о зданиях Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, гостиниц «Русь» и «Салют», региональной администрации и здании по улице Ленина, 39. Ее запустили в пятницу, 4 августа, в преддверии Дня города.

Как уточняет InfoOrel.ru, всего планируется установить архитектурную подсветку на 34 зданиях. На эти цели направят 108 млн рублей. Так, на размещение подсветки на фасадах зданий на площади Ленина предусмотрено 40,1 млн рублей, на улицах Тургенева, Максима Горького и Ленина — около 68 млн рублей.­­

Подсветку монтируют в рамках реализации проекта туристического кода Орла, победившего в конкурсе Ростуризма. Размер субсидии из федерального бюджета составил 215 млн рублей, средства направляются на подсветку фасадов зданий, а также создание фотозон и смотровых площадок, установку навигации для туристов.

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