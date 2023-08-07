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Авто
Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода

Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сотрудники Волжского автозавода, а также бывшие работники, которые вышли на пенсию, могут приобрести продукцию завода со скидкой 10%. Об этом 7 августа сообщило сообщество «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, люди, у которых заключен трудовой договор с автозаводом, могут приобрести седан Lada Granta в базовой комплектации по цене от 660 тыс. рублей, лифтбэк ― от 733 тыс. рублей, а универсал ― от 680 тыс. рублей.

Также сотрудникам АвтоВАЗа доступно семейство Niva со скидкой. Например, Lada Niva Travel доступна по цене от 936 тыс. рублей, а Niva Legend ― от 736 тыс. рублей.

Примечательно, что не все модели Lada доступны со скидкой. Речь идет о Lada Vesta, Niva Bronto, Granta Cross и Granta Drive Active.

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Ранее в этот день на официальном сайте Lada появился баннер, посвященный скорому выходу выпущенного по лицензии под собственным брендом кроссовера X-Cross 5.

Габариты авто — 4525×1845×1615 мм, а длина колесной базы составляет 2700 мм. Кроссовер будет доступен российскому покупателю с полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями с приводом на переднюю колесную ось.

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