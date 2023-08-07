Запрос фигуристки Самоделкиной на переход в Казахстан рассмотрят не раньше декабря
Запрос российской фигуристки Софьи Самоделкиной на переход в сборную Казахстана может быть рассмотрен не раньше декабря. Об этом 7 августа сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в декабре и в мае», — уточнил Коган в беседе с «РИА Новости».
Ранее, 4 августа, СМИ сообщили, что Самоделкина получила гражданство Казахстана и изъявила желание подать заявку на вступление в национальную сборную.
16-летняя Самоделкина является серебряным призером юниорского чемпионата России 2022 года. На соревнованиях она исполняла четверные прыжки и тройной аксель.