Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя ее стратегические инвестиции. Такое заявление сделал в понедельник, 7 августа, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Яблоньский заявил, что экоактивисты, чья деятельность, по его мнению, инспирирована Германией, в ближайшее время попытаются заблокировать ключевые инвестиции для Польши.

«У нас появляется всё больше и больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши», — написал он в соцсети Х (бывшая Twitter).

Речь идет о таких инвестициях, как атомная электростанция, центральный порт связи, расширение порта в Свиноуйсьце и проекты по улучшению судоходства на реке Одер. По словам Яблонского, экологи будут действовать «под высокими лозунгами защиты окружающей среды». Но, как добавил замминистра, речь идет не об экологии, а о «большом бизнесе».

«Германия сделает всё, чтобы заблокировать эти инвестиции. Они сделают всё, чтобы сменить правительство, которое осуществляет эти инвестиции, а мотивация — устранить конкуренцию», — заявил Яблоньский.

В конце мая польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы и никогда не отступит от этого. Он отметил, что отношение поляков к немцам в случае получения репараций, несомненно, улучшится.

В начале мая сообщалось, что власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.