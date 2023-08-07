На Аляске два дома ушли под воду из-за наводнения на реке Менденхолл

Режим ЧС ввели в административном центре Аляски Джуно из-за поднятия уровня воды в реке Менденхолл, в городе два многоквартирных дома ушли под воду. Об этом 7 августа сообщил портал ADN.

В воскресенье городские власти объявили чрезвычайное положение после того, как наводнение разрушило «по меньшей мере две постройки». Эвакуированы жители обоих домов, всего 12 квартир. Момент падения в воду первого дома попал на камеры видеонаблюдения.

Как следует из опубликованного видео, вода поднялась до уровня суши. Вода унесла обломки упавшего здания. Одновременно был смыт фундамент второго многоквартирного дома.

Вода в реке поднимается из-за превышения уровня воды в местной плотине, местные жители регулярно наблюдают за этим явлением, однако 5 августа река резко поднялась до уровня берегов. Вода стала подмывать фундаменты близстоящих домов. На следующий день 6-квартирный кондоминиум всё еще находился на месте, но был подмыт его фундамент.

Наводнения в Джуно случаются каждый год с 2011 года, но в этом году вода размыла берег реки за считаные минуты. Уровень воды поднялся на 60 см выше предыдущих отметок.

В начале августа по меньшей мере три человека погибли во время оползней и наводнений в Словении. Словенский премьер-министр Роберт Голоб назвал происходящее самым страшным стихийным бедствием на территории республики за последние 30 лет.