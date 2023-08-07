В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1881 года

В Санкт-Петербурге ночь на 7 августа стала самой теплой с 1881 года, об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов. Температура воздуха в темное время суток достигла +23,6 градуса. До этого самыми теплыми в Северной столице были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года, тогда воздух прогревался до плюс 23,3 градуса, передает телеканал «Известия». Как отмечает метеоролог, предстоящая ночь может быть еще теплее. Днем 7 августа температура в Санкт-Петербурге поднималась до +34 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.