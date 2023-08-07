Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на Кубани

Автобус с детской футбольной командой столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, в результате чего один ребенок погиб. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Авария произошла на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе.

«Вблизи хутора Красная Поляна в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились десять человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям», — написал он в Telegram.

Еще двух детей доставили в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают экстренную помощь.

«В причинах аварии разберутся правоохранительные органы. С учетом жаркой погоды призываю всех водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — добавил губернатор.

По данным краевого главка МВД, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.

До этого, 21 июля, четыре человека, в том числе двое 11 и 13 лет, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. Авария произошла на 101-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк.