Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
Происшествия
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 163 ДТП
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Пресс-релизы
Развитие сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке обсудили на выездной сессии ВЭФ
Политика
Россияне подали более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Мир
В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Армия
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Армия
Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»
Сюжет:

Российский полковник сравнил советские танки Т-72 с Leopard

Полковник Литовкин заявил о преимуществе советских танков Т-72 перед Leopard
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советские танки Т-72 имеют значительное преимущество перед западными Leopard. В частности, у советских танков больший калибр и они могут заряжаться автоматически. Об этом военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в понедельник, 7 августа.

«У Т-72 калибр 125 мм, у Leopard меньше. Также в западных танках есть специальный танкист, который заряжает пушку, а у нас это происходит автоматически. Есть и другие достоинства», — подчеркнул эксперт в беседе с Lenta.Ru.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

Ранее, 1 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населенного пункта Работино, передает RT.

2 августа Forbes сообщил о том, что украинские боевики начали использовать танки Т-72 и боевые машины БМП-1 после высоких потерь западной техники. Так, предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США. После этого украинское командование приняло решение задействовать 65-ю и 118-ю бригады, использующие советскую военную технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023