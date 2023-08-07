Российский полковник сравнил советские танки Т-72 с Leopard

Советские танки Т-72 имеют значительное преимущество перед западными Leopard. В частности, у советских танков больший калибр и они могут заряжаться автоматически. Об этом военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в понедельник, 7 августа.

«У Т-72 калибр 125 мм, у Leopard меньше. Также в западных танках есть специальный танкист, который заряжает пушку, а у нас это происходит автоматически. Есть и другие достоинства», — подчеркнул эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Ранее, 1 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населенного пункта Работино, передает RT.

2 августа Forbes сообщил о том, что украинские боевики начали использовать танки Т-72 и боевые машины БМП-1 после высоких потерь западной техники. Так, предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США. После этого украинское командование приняло решение задействовать 65-ю и 118-ю бригады, использующие советскую военную технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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