Путин поручил «Ростеху» нарастить производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб»

В России необходимо нарастить производство новейших вооружений, в том числе дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», заявил 7 августа президент России Владимир Путин 7 августа на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — сказал президент.

Глава госкорпорации указал на наращивание в два раза объемов производства военных вертолетов по гособоронзаказу. Он обратил внимание, что предприятия «Ростеха» отвечают за выполнение более половины всего его объема.

«Мы нарастили объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО», — уточнил Чемезов.

«Ланцет» — беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»). Предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.

ZALA Lancet может использоваться как для разведывательных, так и для ударных задач, имеет максимальную дальность полета 40–50 км. В настоящее время беспилотники успешно выполняют военную миссию в зоне спецоперации.

В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России в сжатые сроки удалось увеличить производство самых нужных образцов вооружения для боевых задач.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.