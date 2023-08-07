«Ведомости»: РКН потребует в августе заблокировать до 7 млн серых сим-карт

Роскомнадзор с начала августа поручил операторам связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в двух операторах связи и гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Речь идет о сим-картах, которые можно получить без заключения договора в людных местах, или о корпоративных картах, массово закупаемых организациями для сотрудников.

«И до сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру, на всевозможных вокзалах», — рассказал Кусков.

По данным Telecom Daily, в РФ числится порядка 6,5–7 млн не идентифицированных сим-карт. Гендиректор агентства отмечает, что два года назад серых сим-карт было примерно 11 млн.

Согласно закону «О связи», мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг.

После получения списка номеров от регулятора он обязан в течение трех дней уведомить абонента, после чего тот в течение 15 дней может актуализировать сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи. Иначе номер будет заблокирован в соответствии с положениями вышеуказанного закона.

В конце июня специалисты компания DMTEL проверили качество мобильной связи на всех линиях московского метро во время наибольшей нагрузки на сети операторов — в рабочие дни в утренние и вечерние часы пик. По итогам замеров лучшие показатели оказались у МТС. «Мегафон» оказался на второй позиции в общем рейтинге, а «Билайн» — на третьей. «Теле2» занял четвертое место в общем списке.