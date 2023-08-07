Лучший футболист Молдавии Рябчук стал игроком московского «Спартака»

Молдавский футболист Олег Рябчук перешел в московский «Спартак». Об этом клуб сообщил 7 августа на своем сайте.

25-летний защитник перешел из греческого «Олимпиакоса». Стороны подписали трехлетний контракт. Игрок выбрал для себя 2-й номер.

Рябчук начал профессиональную карьеру в Португалии, куда переехал с семьей в раннем возрасте. Там он выступал за форм-клуб «Порту» и «Пасуш де Феррейру». В 2021 году Рябчук перешел в «Олимпиакос», с которым дважды выигрывал чемпионат Греции и доходил до Кубка страны.

С 2018 года Рябчук прошел 41 матч в составе сборной Молдавии. С 2020-го по 2022-й годы он трижды признавался лучшим футболистом страны.

Ранее, 10 июля, парагвайский полузащитник Хесус Медина подписал контракт с московским «Спартаком». До этого он полтора года играл в составе ЦСКА.