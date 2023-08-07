Социолог Борис Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц, в отношении которых имеется информация о их причастности к террору или экстремистской деятельности. Об этом свидетельствует список, опубликованный в понедельник, 7 августа, на официальном сайте ведомства.

Согласно данным следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА «Рабкор», разместил в открытом доступе информационный видеоролик, который был направлен на публичное оправдание терроризма. По данному делу Кагарлицкого 26 июля обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»), и задержали на два месяца. ФСБ ведет расследование по делу.

Уголовное дело было возбуждено в связи с публикацией о теракте на Крымском мосту. Был размещен ролик о подрыве объекта, в котором Кагарлицкий выдвинул версию о том, что украинские власти таким образом поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).