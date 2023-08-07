Второй день Игр стран СНГ принес российским спортсменам 24 золотые медали

Россияне завоевали 24 золота во второй медальный день на II Играх стран СНГ. Награды выиграли участники пляжного волейбола и дзюдо, тяжелой и легкой атлетики, шестиборья, гимнастики и стрельбы из пневматической винтовки, передает телеканал «Известия». Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете Игр с 81 медалью. В том числе 39 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых. Вторые Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В соревнованиях будет разыграно 246 комплектов наград по 20 видам спорта.

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