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Второй день Игр стран СНГ принес российским спортсменам 24 золотые медали

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Россияне завоевали 24 золота во второй медальный день на II Играх стран СНГ. Награды выиграли участники пляжного волейбола и дзюдо, тяжелой и легкой атлетики, шестиборья, гимнастики и стрельбы из пневматической винтовки, передает телеканал «Известия». Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете Игр с 81 медалью. В том числе 39 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых. Вторые Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В соревнованиях будет разыграно 246 комплектов наград по 20 видам спорта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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