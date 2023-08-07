В РФ вырос оборот наличных денег

Объем наличных в обращении побил рекорд за последние 25 лет. Показатель увеличился на 459 млрд и к 1 июля достиг 17 трлн рублей. Причина спроса наличных — сезон отпусков в России. Оборот бумажных денег вырос и в новых субъектах РФ, передает телеканал «Известия». Присоединенные регионы перешли на российские рубли с 1 января. Прежний рекорд по росту кеша был установлен в феврале 2022 года.

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