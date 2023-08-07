Глобальное потепление может увеличить количество ливней в Москве

Научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Осадчиев сообщил, что глобальное потепление увеличит число ливней в Москве. Повышение температуры на 1 градус изменяет обилие воды в воздухе, передает телеканал «Известия». Из-за таяния льдов к концу XXI века Мировой океан поднимется на 3 м. Москве затопление не грозит, она находится высоко и далеко от моря. Столица России может уйти под воду только через сотни тысяч лет.

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