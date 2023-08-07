Взрыв прогремел рядом с портом в турецком Дериндже. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил турецкий телеканал NTV.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек.

«Взрыв произошел около 14:40 в части Дериндже района Коджаэли, недалеко от порта, по неустановленной причине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв вызвал густое облако дыма и пыли. В район были направлены пожарно-спасательные, медико-санитарные и полицейские бригады.

Как передает телеканал, звук взрыва был слышен во многих частях залива.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль сообщил, что взрыв произошел в одном из элеваторов с зерном. Эксперты, с которыми удалось связаться телеканалу, заявили, что «пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, может спрессоваться и вызвать взрыв».

В конце июля в Анкаре в районе Эльмадаг взорвался грузовой автомобиль. Отмечалось, что взрыв и пожар произошли из-за ДТП. Раненых и погибших не было.