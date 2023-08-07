На российском рынке стартовали продажи кроссовера VGV U70 Pro за 2,5 млн рублей

Российские дилеры представили ввезенный по параллельному импорту китайский кроссовер VGV U70 Pro. Цена на новинку российского рынка начинается от 2,49 млн рублей. Об этом 7 августа сообщает Autonews.ru.

VGV ― бренд китайской корпорации Weichai, которая в первую очередь славится своими грузовиками. U70 Pro выпускается в Китае с 2019 года. Габариты кроссовера: 4825×1870×1691 мм, а длина колесной базы составляет 2800 мм.

Автомобиль доступен покупателю из России с безальтернативным 156-сильным полуторалитровым турбодвигателем в паре шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на передние колеса. VGV развивает до 175 км/ч максимальной скорости.

Из опций покупателю предложены два эйрбэга, ABS, иммобилайзер, кондиционер, а также адаптивный круиз-контроль.

Ранее в этот день на официальном сайте Lada появился баннер, посвященный скорому выходу выпущенного по лицензии под собственным брендом кроссовера X-Cross 5.

Габариты авто: 4525×1845×1615 мм, а длина колесной базы составляет 2700 мм. Кроссовер будет доступен российскому покупателю с полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями с приводом на переднюю колесную ось.