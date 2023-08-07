Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
Происшествия
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 163 ДТП
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Пресс-релизы
Развитие сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке обсудили на выездной сессии ВЭФ
Политика
Россияне подали более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Мир
В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Армия
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Армия
Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»

На российском рынке стартовали продажи кроссовера VGV U70 Pro за 2,5 млн рублей

0
Фото: Auto.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дилеры представили ввезенный по параллельному импорту китайский кроссовер VGV U70 Pro. Цена на новинку российского рынка начинается от 2,49 млн рублей. Об этом 7 августа сообщает Autonews.ru.

VGV ― бренд китайской корпорации Weichai, которая в первую очередь славится своими грузовиками. U70 Pro выпускается в Китае с 2019 года. Габариты кроссовера: 4825×1870×1691 мм, а длина колесной базы составляет 2800 мм.

Автомобиль доступен покупателю из России с безальтернативным 156-сильным полуторалитровым турбодвигателем в паре шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на передние колеса. VGV развивает до 175 км/ч максимальной скорости.

Из опций покупателю предложены два эйрбэга, ABS, иммобилайзер, кондиционер, а также адаптивный круиз-контроль.

Марс 2.0 атакует: как едет новый китайский премиум-кроссовер
Тест-драйв нового кроссовера Exeed RX

Ранее в этот день на официальном сайте Lada появился баннер, посвященный скорому выходу выпущенного по лицензии под собственным брендом кроссовера X-Cross 5.

Габариты авто: 4525×1845×1615 мм, а длина колесной базы составляет 2700 мм. Кроссовер будет доступен российскому покупателю с полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями с приводом на переднюю колесную ось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023