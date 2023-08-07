В России за неделю продали рекордное с марта 2022 года количество машин

В период с 31 июля по 6 августа в России продали рекордные 28 295 новых авто. Это на 10% больше по сравнению с неделей с 24 по 30 июля, а также самый высокий показатель с марта 2022 года. Об этом сообщают 7 августа аналитики «Автостата».

Кроме того, эксперты отметили рост продаж в сегменте тяжелых грузовиков ― 3832 единиц, что на 14% больше предыдущего показателя. Еще сильнее выросли показатели продаж легких коммерческих грузовиков, которых на прошлой неделе 2028 единиц: это на 24% больше, чем за неделю до этого.

Ранее в этот день стало известно, что в июле спрос на автомобили на вторичном рынке увеличился на 7–15%.

Спрос на подержанные машины у дилеров вырос на 7–10%, в то время как популярность авто с пробегом на маркетплейсах увеличилась на 15%. Такая динамика не характерна для лета, поскольку в это время активность авторынков традиционно снижается. Причиной такой тенденции может быть слабеющий курс рубля, отметили эксперты.

Также специалисты сообщили, что наибольшей ценностью пользуются подержанные автомобили из-за рубежа. Вероятно, это связано с решением правительства поднять утилизационный сбор, что неизбежно приведет к повышению цен на автомобили, из-за чего россияне стараются приобрести автомобили до того, как продавцы перепишут ценники.