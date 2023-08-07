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Верховный суд запретил россиянам делать УЗИ без медицинского направления

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Верховный суд узаконил запрет россиянам проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления врача. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте суда.

«Согласно пункту девять, ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации», — говорится в определении.

Решение о проведении процедуры принимает врач ультразвуковой диагностики, который, в свою очередь, должен брать во внимание обоснованность назначения, наличие медицинских показаний и противопоказаний к проведению УЗИ.

Судебная коллегия пришла к такому решению после рассмотрения иска одной из пациенток. Женщине отказали в проведении УЗИ в частной клинике без предварительной консультации с их медиком. Ранее ей порекомендовал пройти обследование врач в государственной клинике, однако эта рекомендация не была оформлена как направление в конкретное медучреждение.

По мнению пациентки, достаточно иметь сведения от врача, а частную клинику можно выбрать самостоятельно. Однако суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.

Отмечается, что именно лечащий врач предоставляет информацию о состоянии его здоровья пациента, организует его своевременное обследование и лечение.

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Ранее, 14 мая, адвокат Анастасия Душаева рассказала, что российское законодательство гарантирует право граждан на получение некоторых бесплатных медицинских услуг. Она указала, что пациентам нужно прикрепится к больницам в зависимости от места регистрации. При этом они могут получать медпомощь в районе фактического пребывания при подаче заявления в подходящую поликлинику и предоставлении полиса, СНИЛС и паспорта. Сделать это можно раз в год.

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