За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 163 ДТП

В период с 31 июля по 6 августа на столичных дорогах произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых шесть человек погибли и 179 получили ранения, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 7 августа.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов ― всего 91 и 35 случаев соответственно. За минувшую неделю в городе зафиксировали 32 аварии с участием мототранспорта, еще 18 ― с велотранспортом.

4 августа ― самый аварийный день прошлой недели: в пятницу в Москве зарегистрировали 35 ДТП. Тем временем 6 августа, в воскресенье, в столице зафиксировали минимальное количество аварий за неделю ― всего 11 инцидентов.

Также в столице пресекли 434 эпизода управления авто водителями с признаками опьянения.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам подмосковного рейда «Опасный груз», который проходил с 31 июля по 6 августа, сотрудники ГИБДД выявили 57 случаев управления грузовиками с техническими неисправностями.