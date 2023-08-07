В Москве городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за жары

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары, которая установилась в столичном регионе. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в понедельник, 7 августа.

Он отметил, что в понедельник и вторник температура воздуха в дневные часы будет превышать +30 градусов и может достигать отметки в +35 градусов, что выше климатической нормы августа.

«В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

По словам Бирюкова, все системы жизнеобеспечения работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. Коммунальные службы поливают дороги водой.

Он добавил, что парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории находятся под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы.

«Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным», — заключил заммэра.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москву вновь вернутся дожди, а температура заметно снизится. По его словам, дожди ожидаются во вторник, а также с пятницы по воскресенье. При этом в конце неделе температура воздуха может снизиться до +21 градуса.

Ранее в понедельник руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погодных аномалиях на территории России. По его словам, вся европейская территория России в аномалиях.

5 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что кратковременные дожди и похолодание до +18...+23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине последующей недели, с 10 по 13 августа. Он отметил, что вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара.