Шведская Eastnine договорилась о продаже акций в Melon Fashion Group

Шведская Eastnine AB заключила соглашение о продаже принадлежащих ей 36% акций в российском ритейлере одежды Melon Fashion Group (MFG) (управляет брендами Zarina, Love Republic, Sela, Befree), говорится в пресс-релизе этой компании 7 августа.

«Цена покупки акций Eastnine составляет примерно 15,6 млрд рублей, что соответствует примерно €149 млн по обменному курсу €105/рубль. Сделка будет проходить в несколько этапов, одобренных Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Акции будут проданы российской компании ООО «ГЕМ Инвест».

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин выразил мнение, что эта сделка пойдет на пользу Melon Fashion Group.

«Вряд ли российский собственник ограничит планы по развитию компании. Сейчас идет импортозамещение ушедших иностранных брендов, сами торговые марки отечественной торговой сети — Zarina, Sela, Love Republic и Befree активно развиваются, занимая площадки ушедших западных имен, от чего только выигрывают. При этом нельзя сказать, что MFG проводят экспансию под лозунгом «брать всё подряд» лишь бы расшириться, они действуют точечно и на своих условиях», — сказал «Известиям» Люлин.

19 октября 2022 года Eastnine подписала с АФК «Система» соглашение о приобретении у Eastnine, East Capital Holding и группы частных инвесторов 47,7% акций Melon Fashion Group. Сумма сделки составляла 15,8 млрд рублей.

Однако 5 марта на сайте шведской компании пресс-служба объявила о расторжении этого соглашения из-за невыполнения условий.