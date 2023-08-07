Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

В Италии предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе его сыроварни в провинции Бергамо. Об этом сообщил портал Ultime Notizie Flash в понедельник, 7 августа.

«Сегодня утром после ночных поисков пожарными было найдено тело Джакомо Кьяппарини, владельца одноименной фермы в Романо ди Ломбардия, после того, как вчера вечером его завалило упавшими стеллажами с сыром Grana Padano (сорт твердого итальянского сыра. — Ред.) на складе», — передает агентство.

Отмечается, что головки сыра Grana Padano в количестве 25 тыс. штук были размещены на металлических стеллажах, которые внезапно прогнулись, запустив «эффект домино», охвативший весь склад площадью 2 тыс. кв. м.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются понять, что стало причиной «эффекта домино» при обрушения полок. Уточняется, что предприниматель находился на складе, занимаясь программированием автоматизированного робота, который раскладывал головки Grana Padano на полки. Возможный сбой в его работе мог быть одним из факторов, спровоцировавших обрушение стеллажей.

Авария также нанесла значительный экономический ущерб ферме Кьяппарини. В настоящее время эксперты оценивают размер ущерба и финансовые последствия для компании.

В марте французский предприниматель Гийом Мюлье погиб в возрасте 61 года в результате схода лавины в Альпах в департаменте Савойя. Мюлье является двоюродным племянником Жерара Мюлье — основателя и владельца сети розничной торговли Auchan.